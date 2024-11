Pinheiral: Homem é preso por agarrar e beijar jovem à força

Pinheiral – Um homem foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (18) por agarrar e beijar à força uma mulher na Praça Brasil, no bairro Rolamão, em Pinheiral. O preso tem 44 anos e a jovem, 18. Ela estaria saindo do banheiro de um bar, acompanhada por uma amiga, quando foi abordada pelo suspeito. Ele a agarrou e deu-lhe um beijo na boca.

A amiga da jovem tentou tirar satisfações com o suspeito, momento no qual ambas teriam sido ameaçadas. Questionado pela Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o homem negou os fatos. Ele foi conduzido preso à 101ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por importunação sexual.