Piraí: acidente com carreta deixa duas vítimas fatais na Serra das Araras

Piraí – Dois óbitos foram confirmados no acidente que interditou a pista de descida da Serra das Araras (BR-116), na manhã deste sábado (26), na altura do km 229, em Piraí. As vítimas, ainda não identificadas, estavam em um carro atingido por uma carreta carregada com serragem que tombou.

O motorista da carreta teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O trecho foi totalmente interditado após o acidente, causando congestionamento no local. A pista de subida foi adaptada para mão dupla e segue liberada. A via de descida permanece totalmente interditada, sem previsão de liberação.