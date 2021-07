Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 16:13 horas

Barra do Piraí – Policiais militares apreenderam na noite de terça-feira, dia 20, uma pistola que foi deixada no banheiro de um supermercado, no Centro de Barra do Piraí. O dono da arma, que foi levada para a 88ª DP, ainda é desconhecido.

O delegado titular Rodolfo Atala deverá mandar periciar a pistola. O policial instaurou um procedimento para apurar o caso.