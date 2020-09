PM acaba com aglomeração durante festa em bar e casa de festas em Resende

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 20:15 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão da PM terminaram com dois bailes funks, que ocorriam nesse fim de semana, em duas cidades da região das Agulhas Negras. Em Resende o evento era realizado em um bar na Rua dos Timbiribás, na Cidade Alegria. Segundo os agentes, havia aglomeração de pessoas, dentro e fora do estabelecimento.

No local, foram encontradas ainda várias caixas de som que emitiam som alto. O ato desrespeitava o decreto estadual número 47.250, que estabelece horário para funcionamento de bares e proíbe todo tipo de aglomeração.

A medida visa o combate a Covid-19. O PMs dispersaram a aglomeração e registraram o caso na 89ª DP (Resende). Os responsáveis pelo evento foram autuados no artigo 268 do Código Penal Brasileiro (infringir determinação do poder público).

Mais festas

Outro baile funk, onde PMs tiveram que dispersar aproximadamente 100 participantes do evento, ocorreu em uma casa de festas, na Rua Brescia, no bairro Coninas, em Porto Real. PMs disseram que as pessoas faziam uso de bebidas alcoólicas.

Os agentes constaram que o som estava em alto volume, e que as músicas tocadas eram do chamado “proibidão”, que fazem apologia ao crime.

Os responsáveis também foram autuados na 100ª DP (Porto Real), no artigo 268 do CP.