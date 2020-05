PM apreende 110 pinos de cocaína em Santa Rita de Cássia, em Barra Mansa

Matéria publicada em 11 de Maio de 2020, 09:46 horas

Barra Mansa – Policiais do 28º BPM apreenderam 110 pinos de cocaína, no sábado (10), na Rua Um, no bairro Santa Rita de Cássia, em Barra Mansa.

A apreensão foi possível após a PM receber informações sobre tráfico de drogas na localidade. Os entorpecentes foram encontrados em um terreno baldio, próximo ao DPO. Ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).