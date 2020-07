PM apreende 1,7 mil cápsulas de cocaína em Três Rios

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 19:38 horas

Três Rios – Agentes do Serviço de Inteligência (P2), do 38º Batalhão da PM, apreenderam nesta quarta-feira, dia 8, 1.765 cápsulas de cocaína. A ação foi na Rua 4 , no bairro Purys, em Três Rios.

Ninguém foi preso. Os PMs estimam que deram um prejuízo de R$ 20 mil ao tráfico de drogas da localidade.

Os policiais chegaram ao local, que era usado como ponto de recebimento de cargas de drogas, após realizarem um levantamento e mapearem o reduto do tráfico.