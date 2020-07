PM apreende 400 pinos de cocaína em Angra dos Reis

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 20:01 horas

Angra dos Reis – Quatrocentos pinos de cocaína foram apreendidos no fim da tarde desta terça-feira (14) no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, após policiais militares do serviço reservado do 33º BPM terem ido verificar diversas denúncias sobre tráfico de drogas encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177).

Após o recebimento das informações, os agentes procederam à Rua Júlio Maria e, no endereço mencionado nas denúncias, reconheceram um jovem de 19 anos. Durante buscas no interior do imóvel, os policiais encontraram uma sacola contendo cinco cargas com 80 pinos de cocaína em cada. Ainda segundo o 33º BPM, há vários relatos do Disque Denúncia de Angra em que o mesmo jovem é citado como gerente do tráfico local e um dos responsáveis pela organização de bailes funks ilegais que ocorrem no mesmo bairro. Diante dos fatos, os policiais procederam à 166ª DP, onde o suspeito foi autuado e preso.

Informações sobre tráfico de drogas, esconderijo de armas e bandidos podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia de Angra dos Reis, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda através do aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.