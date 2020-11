PM apreende 422 pinos de cocaína no Açude II

Matéria publicada em 18 de novembro de 2020, 09:05 horas

Jovem, de 23 anos, foi preso por suspeita de tráfico; flagrante aconteceu na terça-feira, dia 17, na Rua Dez

Volta Redonda – Um jovem, de 23 anos, foi preso pela PM na terça-feira (17), em Volta Redonda, por suspeita de tráfico de drogas.

Segundo policiais militares do 28º Batalhão, o rapaz foi flagrado com 442 pinos de cocaína na Rua Dez, no bairro Açude II, após cerco. O jovem foi visto pelos agentes em atitude suspeita e após abordagem, todo o material foi encontrado.

Após o flagrante, o suspeito foi conduzido para sede de 93º DP (Volta Redonda), onde foi autuado no artigo 33 da lei 11343/06 (Tráfico de Drogas), permanecendo preso.