PM apreende 6 quilos de maconha em Angra dos Reis

Duas informações através do Disque Denúncia (0300 253 1177) ajudaram policiais do serviço reservado da PM a encontrarem a droga

Angra dos Reis – Policiais militares do serviço reservado do 33º Batalhão conseguiram apreender seis tabletes de maconha pesando um quilo cada, na noite desta quarta-feira (1º), na Estrada da Banqueta, após duas denúncias através do Disque (0300 253 1177).

Com as informações de que suspeitos de tráfico da comunidade do Areal teriam escondido material entorpecente numa área de mata, policiais militares fizeram patrulhamento no local e conseguiram apreender todo o material, posteriormente encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

O Disque Denúncia solicita a população de Angra dos Reis que continue denunciando esconderijo de armas, drogas e atividades criminosas através do telefone 0300 253 1177(custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido ao denunciante.