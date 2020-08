PM apreende 60 pinos de cocaína em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 11:00 horas

Paraíba do Sul – Policiais do 38º BPM apreenderam 60 pinos de cocaína na tarde de terça-feira (04), na Rua Ercílio Assunção Werneck, no bairro Volante, em Paraíba do Sul.

Segundo a PM, os entorpecentes foram encontrados enterrados num local de mata, após denúncia, que indicava que homens em atitude suspeita estariam escondendo a droga.

Cientes, os militares foram ao local e após buscas, encontraram uma sacola plástica com todo o material, encaminhado para 107ª DP (Paraíba do Sul). Ninguém foi preso.