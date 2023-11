PM apreende 7 armas de fogo na região em 24 horas

Sul Fluminense – De sexta-feira (3) para sábado (4) a Polícia Militar apreendeu sete armas de fogo, cinco revólveres e duas pistolas, na área de atuação do 5º CPA, no Sul Fluminense.

As apreensões foram realizadas em Volta Redonda, no bairro Santo Agostinho; em Paraty, no Patrimônio e no Pontal; em Angra dos Reis, na Praia do Anil e no Banqueta e em Miguel Pereira, no Roseiral.

Pelo menos cinco pessoas foram detidas durante as ações da PM. Também foram apreendidas 54 munições intactas, 169 pinos de cocaína, 35 pedras de crack, 29 tiras de maconha, 13 frascos de lança perfume e três comprimidos de ecstasy durante as ações.