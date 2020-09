PM apreende arma e cocaína em casa de militar do Exército em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 16:59 horas

Volta Redonda – Policiais militares prenderam nesta quinta-feira, dia 10, três revólveres, 171 pinos cocaína, balança e coldre. O material estava em uma casa no bairro Rústico.

Os agentes foram informados de que o material seria de propriedade de um cabo militar que, no momento do flagrante, estava de serviço no Exército.

Segundo o boletim de ocorrência, o cabo do Exército foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, e porte ilegal de arma de uso restrito, pois a arma está com numeração raspada.

O serviço reservado do exército está em diligência na procura do mesmo.