Vassouras – Policiais militares do 10º BPM apreenderam uma pistola, um carregador e treze munições no bairro Carvalheira, em Vassouras. Os policiais chegavam ao local para atender a um chamado, quando perceberam o suspeito fugindo para uma área de mata. Duas outras pessoas, que foram considerados vítima e testemunha, permaneceram no local.

Ao fazer buscas na mata, a guarnição conseguiu encontrar a arma e as munições, que foram apreendidas.