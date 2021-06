PM apreende armas em Volta Redonda e Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de junho de 2021, 19:13 horas

Volta Redonda e Barra Mansa – Policiais do 28º Batalhão da PM prenderam nesse fim de semana, três homens e apreenderam um menor por porte ilegal de arma. Duas das ações policiais ocorreram no sábado (26), quando um dos suspeitos foi detido com um revólver calibre 38, e seis munições, na Avenida Paraíba, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

No mesmo dia, em outra investida da PM, um homem foi flagrado com um revólver, na Rua Boa Esperança, na Vila Coringa.

Mais apreensão

No domingo, dia 27, um homem e um menor foram abordados pelos agentes quando estavam em um veículo, na Avenida Nova Brasília, na Vila Brasília, em Volta Redonda. No local foram apreendidas uma pistola calibre .40, munições, quatro celulares e R$ 911. Os suspeitos foram levados para a delegacia da cidade.