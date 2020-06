PM apreende armas, munições e drogas no distrito de Floriano, em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de junho de 2020, 15:59 horas

Barra Mansa – Agentes do 28º Batalhão da PM apreenderam nesta segunda-feira (15) armas, drogas e munições que estavam em uma casa na Rua 3, Vila dos Remédios, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O morador do imóvel, um jovem de 21 anos, não foi localizado.

No local, os PMs apreenderam uma pistola calibre 9mm municiada e um revólver municiado calibre 38, 28 embalagens fechadas contento pinos de cocaína, uma embalagem aberta contendo 45 pinos de cocaína com a sigla CV, uma embalagem aberta contendo 18 pinos de cocaína com a sigla CPX VU, um frasco de lança perfumes, além de munições de 9mm e de calibre 38.

O material foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa).