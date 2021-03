PM apreende armas utilizadas em troca de tiros em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de março de 2021, 12:42 horas

Barra Mansa – Policiais militares apreenderam, na tarde dessa quarta-feira, dia 24, dois rev√≥lveres calibre 32, com a numera√ß√£o raspada; 04 muni√ß√Ķes e 05 estojos deflagrados do mesmo calibre; 04 pinos de coca√≠na; 10 trouxinhas de maconha e dois celulares, ap√≥s troca de tiros no bairro Vila Independ√™ncia, em Barra Mansa. O flagrante aconteceu na Rua Manuel Pires. O caso, registrado na 90¬™ DP, tamb√©m resultou na morte de um homem, de 29 e um jovem, de 17.¬†

A PM esteve no endere√ßo ap√≥s receber informa√ß√Ķes sobre a presen√ßa de suspeitos, supostamente envolvidos em uma tentativa de homic√≠dio, em Barra Mansa, na √ļltima segunda-feira (22). Ao chegar no local, a PM foi recebida a tiros e houve confronto armado. Os agentes relataram que chamaram os suspeitos – antes do confronto – na porta de uma resid√™ncia e, ap√≥s se identificarem, um jovem, de 16 anos, abriu a porta do im√≥vel e, nesse momento, a dupla que foi baleada atirou contra os agentes, que revidaram a agress√£o.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o √≥bito dos suspeitos ainda no endere√ßo. Os corpos foram removidos e encaminhados ao IML (Instituto M√©dico Legal) de Tr√™s Po√ßos, em Volta Redonda, ap√≥s per√≠cia. Tanto as armas, quanto as muni√ß√Ķes, foram encontradas ao lado das v√≠timas, segundo a PM.¬†O jovem, de 16 anos e outro, de 14, foram encaminhados pela Pol√≠cia Militar √† delegacia de Barra Mansa, prestaram depoimento e, ap√≥s serem ouvidos como testemunhas, foram liberados.