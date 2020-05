PM apreende droga em telhado de casa em Resende

Matéria publicada em 16 de maio de 2020, 11:17 horas

Resende – Policiais militares apreenderam, no início da madrugada deste sábado (16), uma sacola plástica contendo 26 trouxinhas de maconha e 53 pinos de cocaína. Os entorpecentes estavam em cima do telhado de uma casa na Rua 6, no bairro Toyota , em Resende.

O dono do imóvel, que foi levado para 89 DP (Resende), disse que as drogas apreendidas era do enteado dele, um jovem, de 20 anos, que não foi encontrado. Já o dono do imóvel foi liberado, após prestar depoimento.