PM apreende droga no Morro da Conquista

Matéria publicada em 3 de junho de 2020, 17:29 horas

Volta Redonda – Uma denúncia anônima feita na terça-feira (2) ao Disque Denúncia do 28º Batalhão da PM (0800-0260-667), fez com que os agentes apreendessem 840 pinos de cocaína e 85 trouxinhas de maconha.

Os entorpecentes estavam na Rua do Multidão, Servidão Bem-te-vi, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Ninguém foi preso. O material foi levado para a 93ª DP (Volta Redonda).