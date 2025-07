Resende – Agentes do 37º Batalhão da Polícia Militar apreenderam, na tarde desta sexta-feira (25), entorpecentes no bairro Jardim Beira Rio, em Resende. Após uma denúncia anônima sobre homens vigiando um terreno baldio, a PM realizou uma ação de busca no local, encontrando 217 pinos de cocaína, 60 trouxinhas de maconha, 20 pedras de crack e 12 frascos de loló.

O material foi apreendido e encaminhado à 89ª Delegacia de Polícia, para registro de ocorrência.