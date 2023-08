Paraty – Uma ação realizada por agentes da 2ªCompanhia Independente de Polícia Militar de Paraty, na Ilha das Cobras, apreendeu grande quantidade de drogas no sábado (12).

De acordo com a ocorrência os policiais haviam tentado abordar três homens em atitudes suspeitas, mas eles conseguiram fugir abandonando as drogas no chão.

Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados para a 167ªDP, onde o caso está sendo investigado.