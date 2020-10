Matéria publicada em 12 de outubro de 2020, 13:42 horas

Resende – Policiais militares apreenderam no domingo, dia 11, 48 trouxinhas de maconha, em Resende. A droga foi abandonada por três homens, que estavam na Rua Inácio Siqueira, na Baixada do Olaria.

Os suspeitos fugiram, quando observaram a aproximação dos agentes no local. O material foi recolhido pelos PMs e levados para a 89 DP (Resende).