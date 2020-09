PM apreende drogas, arma e granada que foram abandonadas por supostos traficantes no bairro Santa Cruz

Matéria publicada em 8 de setembro de 2020, 19:54 horas

Volta Redonda – Em uma ação da Polícia Militar, foram apreendidos mais de um quilo de drogas (maconha e cocaína), um revólver, 15 munições e uma granada de mão.

O material foi abandonado por supostos traficantes, que estavam no Morro do Urubu, no bairro Santa Cruz , em Volta Redonda.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).