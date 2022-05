PM apreende drogas com três suspeitos no distrito de Ipiabas

Matéria publicada em 7 de maio de 2022, 11:51 horas

Foram apreendidos quase 500 pinos de cocaína e 58 tiras de maconha

Barra do Piraí- Na noite de sexta-feira, dia 6, Policiais Militares prenderam no distrito de Ipiábas, em Barra do Piraí, três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Junto com eles foram apreendidos 486 pinos de cocaína e 58 tiras de maconha.

Segundo a PM, a ação foi realizada na Vila Pegas, no distrito de Ipiabas, onde os agentes chegaram ao local após receberam uma denúncia sobre tráfico de drogas.

De acordo com informações dos policiais, um dos presos que é pai de um dos suspeitos, informou aos agentes que escondeu uma bolsa com parte dos entorpecentes para evitar que o filho fosse preso.

De acordo com a PM, um total de sete pessoas foram conduzidas à delegacia, onde o caso de dois foi registrado como posse de droga para consumo próprio. Outros dois foram ouvidos como testemunhas e também liberados.