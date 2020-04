PM apreende drogas e documentos de suspeitos de tráfico em Resende

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 10:34 horas

Resende – Policiais do 37º BPM apreenderam 21 sacolés de cocaína, 60 pedras de outra droga não especificada, dois trituradores e documentos de suspeitos de tráfico de drogas na noite desta segunda-feira, dia 13, na Rua Domingos Storino, no bairro Cabral, em Resende.

De acordo com a ocorrência, a apreensão aconteceu após uma equipe da PM fazer patrulhamento no endereço. A PM afirma que três suspeitos, supostamente armados, fugiram do local ao notarem a presença dos agentes, deixando toda a droga e seus documentos para trás. Após a apreensão, todo o material foi levado para a 89ª DP (Resende). Ninguém foi preso.