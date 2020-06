PM apreende drogas e material do tráfico em Resende

Matéria publicada em 7 de junho de 2020, 09:32 horas

Flagrante aconteceu após denúncia anônima; um homem, suspeito de tráfico foi preso

Resende – Policiais do 37º BPM apreenderam drogas e farta quantidade de material para embalar entorpecentes no sábado (06), em Resende. Ao todo, 335 pinos de cocaína, duas bobinas de sacolas, uma tesoura, quatro bobinas de papel filme e uma balança de precisão foram encontrados na casa de um homem, de 32 anos, que foi preso por suspeita de tráfico. O flagrante aconteceu na Rua D, no bairro Jardim Alegria.

De acordo com a PM, os agentes foram ao endereço após denúncia, indicando que um homem estaria guardando todo o material que seria distribuído no bairro. Após cerco, o suspeito foi abordado e indicou ao PMs, o local onde havia escondido a droga e as embalagens com a descrição de uma facção criminosa.

O suspeito foi encaminhado para a 89ª DP (Resende), autuado no Artigo 33 da Lei 11343/06, permanecendo preso. O material recolhido foi periciado e segundo a PM, foi constatado: 263.2 gramas de cocaína.