PM apreende drogas e prende pelo menos seis suspeitos do tráfico com auxílio do Disque Denúncia em Angra dos Reis

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2020, 17:51 horas

Polícia apreendeu drogas e prendeu suspeitos em três localidades diferentes do município

Angra dos Reis – Policiais militares apreenderam grande quantidade de drogas e prenderam três traficantes com ajuda do Disque Denúncia, neste final de semana, em Angra dos Reis.

Com informações do Disque Denúncia, os agentes do 33º BPM em conjunto com policiais do DPO (Departamento de Polícia Ostensiva) se deslocaram para a Travessa Dona Gabi, onde capturaram no interior de um imóvel, na Vila do Abraão, na Ilha Grande, três homens, todos citados nos informes do Disque Denúncia.

Com eles, foram apreendidos 12 sacóles de cocaína, um pote de 200 gramas da mesma droga, um pedaço de maconha pesando 200 gramas, uma trouxinha de maconha, balança de precisão, material para endolação das drogas, além de oito munições de calibre 38.

Mais denúncias

Outra denúncia foi enviada pelo Disque Denuncia às equipes do DPO sobre uma gruta onde traficantes locais usavam para guardar entorpecentes e durante buscas, os policiais militares encontraram dois tabletes pesando meio quilo cada, dentro de um saco preto entre as pedras. Todo o material apreendido foi encaminhado juntamente com os presos à 166ª DP.

Já em outra denúncia, policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Parque Belém, se depararam com um veículo suspeito na localidade conhecida como Princesa Isabel, contendo três suspeitos em seu interior. Após abordagem, os agentes identificaram farta quantidade de drogas escondidas dentro de uma caixa de som no porta malas do veículo. Os suspeitos foram levados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Denúncias em 2020

Desde o início do ano, o Disque Denúncia já recebeu mais de 1400 denúncias sobre diversas atividades criminosas na cidade de Angra dos Reis, auxiliando a polícia na apreensão de grande quantidade de drogas e prisão de aproximadamente 100 pessoas. Vale reforçar que a população pode contribuir com informações, denunciando de maneira anônima através do telefone 0300 253 1177(custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”.