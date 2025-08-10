domingo, 10 agosto 2025
PM apreende drogas e rádio transmissor no bairro Siderlândia

Material foi abandonado por grupo que fugiu

by adrielly ribeiro

Volta Redonda – Uma ação do 5º CPA do 28º BPM no bairro Siderlândia resultou na apreensão de drogas, dinheiro e um rádio transmissor, neste domingo (10). O material foi abandonado por um grupo que fugiu ao perceber a chegada da equipe.

Os agentes passavam pela região para verificar uma denúncia de evento não autorizado quando avistaram um grupo reunido, aparentemente comercializando entorpecentes. Ao notarem a presença da viatura, os suspeitos correram, deixando para trás duas bolsas.

Dentro delas foram encontrados aproximadamente 172 gramas de cocaína, 108 gramas de crack, 70 gramas de maconha, 30 ml de loló, um rádio transmissor e R$ 120 em dinheiro. Todo o material foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia.

