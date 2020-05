PM apreende drogas e roupas camufladas no Jardim Belmonte, em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 08:23 horas

Volta Redonda – Policiais militares do 28º BPM apreenderam drogas e roupas camufladas na noite de segunda-feira (18), na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Ao todo, foram apreedidos: 16 pinos de cocaína, 11 trouxinhas de maconha, dois rádios transmissores, uma base de rádio transmissor, duas munições calibre .40, um colete camuflado, uma calça camuflada, além de uma touca ninja.

A apreensão foi possível após a PM receber denúncia de tráfico de drogas. Durante cerco, a PM chegou a localizar três suspeitos: dois jovens de 17 anos e um jovem de 14 anos. Os suspeitos foram revistados e nada de ilícito foi encontrado. A droga, de acordo com a PM, foi encontrada dentro de um imóvel abandonado no endereço. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).