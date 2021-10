PM apreende drogas e suspeitos de tráfico são detidos em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de outubro de 2021, 13:28 horas

Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam drogas e detiveram suspeitos de tráfico, na sexta-feira (8), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, em ações distintas. As ocorrências foram registradas na delegacia da cidade.

Segundo a PM, em um dos casos, 875 pinos de cocaína e 396 pedaços de maconha foram apreendidos. O material foi encontrado na Rua Mutirão, no ‘Beco do Val’, durante buscas, após os agentes receberem denúncia de tráfico. Nesta ação, ninguém foi detido. Os suspeitos, de acordo com os agentes, fugiram e deixaram os entorpecentes para trás.

Ainda segundo a Polícia Militar, em outra ocorrência, um adolescente foi apreendido e um homem foi preso, após serem flagrados com 50 tiras de maconha, 23 pedras de crack, 13 pinos de cocaína, 02 frascos de loló, um aparelho celular e R$ 130,00 em espécie, durante abordagem na Rua Natal. O material e os suspeitos foram levados para 93ª DP, para medidas cabíveis.