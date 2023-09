Barra do Piraí – Os agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas na manhã deste domingo (17), no bairro Campo Bom, em Barra do Piraí. O material foi encaminhado para a 88º DP, onde a ocorrência foi registrada.

Os policiais foram até o local, após denúncia de que traficantes estariam escondendo drogas na rua Antônio da Silva Brito. Ao efetuar busca no local, encontraram uma bolsa contendo 118 pedras de crack, 46 pinos de cocaína e ainda 30 tiras de maconha. Ninguém foi preso.