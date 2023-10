Barra do Piraí – Policiais militares apreenderam na madrugada deste domingo (29), uma sacola com drogas no Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até um condomínio após receberem denúncia de que teriam escondido drogas na carcaça de um veículo. No local, eles encontraram uma sacola contendo 51 sacolés com pedras de crack, 20 tiras de maconha e 17 pinos de cocaína.

O material foi encaminhado para a 88º DP, onde foi feito o registro da ocorrência.