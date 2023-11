Barra do Piraí – Policiais Militares apreenderam drogas, na manha deste domingo (26), no bairro Coimbra, em Barra do Piraí.

Após denúncia de trafico de drogas no bairro, os agentes encontraram as drogas no quintal de uma residência. No local foram apreendidos, 421 tiras de maconha, 55 tambores de cocaína, 111 pinos de cocaína, 07 munições calibre 38 e 07 munições calibre 9 mm.

O material foi encaminhado para a 88ª Delegacia de Polícia.