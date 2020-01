PM apreende drogas em Barra Mansa e Quatis

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 15:17 horas

Barra Mansa- Policiais do 28º Batalhão da PM (Volta Redonda) e 37º BPM (Resende) apreenderam nesse fim de semana drogas, em duas cidades do Sul Fluminense, onde são responsáveis pelo policiamento ostensivo. Em Barra Mansa, por exemplo, os agentes prenderem duas jovens suspeitas de tráfico de drogas. A ação aconteceu na Vila Delgado, no bairro Ano Bom.

Elas foram levadas para a 90ª DP (Barra Mansa), após serem flagradas com 25 pinos de cocaína e R$ 340,00 em dinheiro. Os entorpecentes continha a inscrição: “Piripaque de R$ 20”.

Mais apreensão de drogas

Em Quatis, três homens também foram detidos por envolvimento com drogas. O trio estava em um carro, no bairro Alto Paraíso. Dentro do veículo foram encontrados dez tabletes de maconha prensada. Os suspeitos e o material foram levados para a 100ª DP (Porto Real).