PM apreende drogas em caixas de Sedex, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Polícia Militar apreendeu, no final da tarde desta terça-feira (31), crack, maconha e cocaína em uma casa na Rua Rafael Antunes, no Centro. Os policiais chegaram ao local através de uma denúncia anônima dando conta de tráfico no local. No imóvel, que estava vazio, embora fosse utilizado pelo tráfico, os agentes encontraram várias bolsas com material entorpecente, até mesmo dentro de caixas de Sedex enviadas pelos Correios. As drogas apreendidas – 362 tiras de maconha; 102 sacolés e 30 pinos de cocaína; 182 pedras de crack –, além de um celular e R$ 86 em espécie, foram levadas para a 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí).