PM apreende drogas em casa de suspeito escapou de cerco policial

Vassouras ‚Äď Policiais militares apreenderam entorpecentes, nessaa sexta-feira (!6), em Vassouras.¬† As drogas estavam na casa de um jovem, no Morro da Vaca, que conseguiu escapar do cerco policial, fugindo para uma √°rea de mata existente na localidade.Os agentes disseram que, ap√≥s a fuga do suspeito, encontraram a porta do im√≥vel dele, aberta.¬† No local foram apreendidos 85 sacol√©s de coca√≠na e dez trouxinhas de maconha.

Outros dois jovens chegaram a ser levados para a 95ª DP (Vassouras),  mas não ficaram presos.