PM apreende drogas em condomínio de Volta Redonda

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar realizaram uma apreensão de drogas na manhã desta terça-feira (22), por volta das 11h30, no condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Três Poços em Volta Redonda. A ação ocorreu após denúncia anônima sobre a presença de suspeitos envolvidos com tráfico de entorpecentes no local.

Durante a incursão, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita. Após buscas na área, a PM encontrou uma sacola com 256 pinos de cocaína e 20 sacolés de maconha. A carga apreendida corresponde a um prejuízo superior a R$6 mil para o tráfico. Além da droga, também foram apreendidos um rádio transmissor da marca Baofeng e uma base carregadora.

Todo o material foi encaminhado à 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.