PM apreende drogas em Porto Real

Porto Real – Policias Militares apreenderam 102 pedras de crack e 68 pinos de cocaína, na tarde deste sábado (14), em Porto Real. O caso aconteceu na Rua João Paulo Primeiro, no Bairro de Fátima, onde verificavam uma denúncia de tráfico de drogas. Ninguém foi encontrado no local, apenas uma sacola plástica com o material apreendido.

A ocorrência foi registrada na 100ª DP.

Por volta das 20h30, agentes também apreenderam 59 pinos de cocaína na Rua Trinta e Seis, no Freitas Soares. Os policiais estavam no local verificando uma denúncia de que estariam traficando próximo a um bar na rua. Ninguém foi preso.