PM apreende drogas em Porto Real e Resende

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2021, 16:44 horas

Porto Real e Resende – Policiais do 37º Batalhão da PM apreenderam drogas, em duas ações realizadas nesta terça-feira, dia 5, na região das Agulhas Negras. Em Porto Real, um menor foi flagrado com 16 pedras de crack, na Avenida B, no bairro Freitas Soares.

O rapaz foi levado para a 100ª DP (Porto Real).

A outra investida da PM ocorreu no Condomínio Gardênia, no Parque Minas Gerais, em Resende. No local, uma pessoa foi presa, e entorpecentes apreendidos.