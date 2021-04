PM apreende drogas em Três Rios após fuga de suspeito

Matéria publicada em 23 de abril de 2021, 09:54 horas

Três Rios – Policiais militares do 38º Batalhão apreenderam nessa quinta-feira, dia 22, em Três Rios, 62 pinos grandes de cocaína, com a descrição de uma facção criminosa, na Rua Cândido Serafim, no bairro Cantagalo, em Três Rios. A ocorrência foi registrada na 108ª DP.

Segundo a PM, a apreensão foi possível após denúncia de tráfico, dando conta que um jovem, entre 18 a 20 anos, estaria vendendo drogas no endereço. Cientes, os agentes fizeram cerco no local, mas não conseguiram deter o suspeito, que conseguiu fugir ao notar a presença da Polícia Militar, deixando todo material para trás; encontrado posteriormente em área de mata, após buscas.

Os agentes informaram que fizeram buscas pela localidade, mas não encontraram o suspeito. Todo material foi encaminhado para delegacia de Três Rios. O prejuízo ao tráfico, segundo a PM, foi de R$1.860,00. Ninguém foi preso.