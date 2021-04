PM apreende drogas em Valença após fuga de suspeitos

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 10:27 horas

200g de cocaína e 30,7g de maconha foram entregues na 91ª DP

Valença – Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam 395 sacolés e 6 tabletes de maconha na noite dessa quarta-feira, 14, em Valença. Todo material foi entregue na 91ª DP.

Segundo consta na ocorrência, a apreensão aconteceu na RJ-143, no bairro Vale Verde, após ocupantes de um Ônix preto, em atitude suspeita, dispensarem os entorpecentes pela janela do veículo ao notarem a aproximação da viatura da Polícia Militar. Houve perseguição, porém, nenhum suspeitos foi localizado.

A PM informou que foram constatados 200g de cocaína e 30,7g de maconha apreendidos. O material foi entregue na delegacia da cidade.

Outro Caso

Em outra ocorrência, PMs do 10º Batalhão apreenderam 19 pinos de cocaína após denúncia de tráfico na Rua 29 de Setembro, na Quadra do Carambita, em Valença. A informação dava conta que dois jovens, de 15 e 16 anos, suspeitos de tráfico, estariam “desentocando” entorpecentes no local.

Segundo consta na ocorrência, a dupla citada na denúncia fugiu ao notar a aproximação da Polícia Militar. Um dos suspeitos foi apreendido e encaminhado à 91ª DP, para medidas cabíveis. A PM informou que não conseguiu localizar o segundo suspeito, porém, entrou em contato com o pai do jovem para que o mesmo fosse autuado.

Todo material apreendido foi encaminhado para delegacia de Barra do Piraí, onde foi constatado 26,0g de cocaína após perícia.