PM apreende drogas em Vassouras

Matéria publicada em 13 de junho de 2021, 09:20 horas

Vassouras e Piraí – Um suposto traficante conhecido como “Baleado”, conseguiu escapar neste sábado, dia 12, do cerco montado por policiais militares, em Vassouras. Os agentes disseram que o suspeito veio do Rio de Janeiro para fortalecer a facção criminosa Comando Vermelho, com reduto no município.

Na fuga pela Avenida Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, no bairro Residência, em Vassouras, o suspeito abandonou o material entorpecente. Os agentes apreenderam 158 sacolés de cocaína e R$ 159. O material encontrado foi levado para a 95 ª DP (Vassouras).

Mais drogas

Numa outra ação da PM, também ocorrida nesse sábado, um homem foi flagrado com um tablete pequeno de maconha prensada e dois cigarros da mesma droga. O flagrante foi na Avenida Darcy Vargas, no distrito de Santanésia, em Piraí.

Na 94ª DP (Piraí), ele foi indiciado por porte de drogas. Crime, pelo qual responderá em liberdade.