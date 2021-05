PM apreende drogas em Volta Redonda e Barra do Piraí

Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 16:48 horas

Volta Redonda e Barra do Piraí – Policiais do 28ª e do 10º Batalhão da PM realizaram nesta terça-feira, dia 18, ações para coibir o tráfico de drogas em duas cidades, onde as duas unidades são responsáveis pelo policiamento ostensivo. Em Volta Redonda, um motociclista foi preso com 127 pinos de cocaína.

O flagrante foi na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Condomínio Minha Casa Minha Vida, Ingá 1, no bairro Santa Cruz. A moto que o suspeito conduzia também foi apreendida.

Barra do Piraí

Em outra investida da PM, na Rua Rafael Antunes, no Morro da Caixa D´Água, em Barra do Piraí, foram apreendidos 74 tiras de maconha. As drogas estavam dentro de uma bolsa, que, segundo testemunhas, foi deixada no local por uma mulher.

Ela não foi localizada pelos agentes, que encaminharam o material entorpecente para a 88ª DP (Barra do Piraí).