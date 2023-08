PM apreende drogas escondidas em área de mata em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, nesta quarta-feira (16), 228 pinos de cocaína, 90 pedras de crack e 23 trouxinhas de maconha escondidos em uma área de mata no Centro, em Barra do Piraí.

Segundo a PM, a equipe foi até o local após receber informações de tráfico de drogas. Ao chegar ao endereço, os agentes abordaram e revistaram várias pessoas, mas nada foi encontrado. Ao realizarem buscas em uma área de mata próxima, os policiais conseguiram encontrar uma bolsa contendo os entorpecentes apreendidos.

O material foi levado para a 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.