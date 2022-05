PM apreende drogas escondidas em telhado de casa em Resende

Matéria publicada em 30 de abril de 2022, 15:41 horas

Resende – Policiais militares apreenderam na sexta-feira (29), uma bolsa contendo drogas e duas toucas do tipo ninja, em Resende. O material estava escondido no telhado de uma casa na Rua Almerinda Gonçalves, no bairro Lava Pés.

Os entorpecentes pertenciam a uma menor de 15 anos. A entrada dos agentes no imóvel, PMs, foi autorizada pela mãe do adolescente, que não foi encontrado. O fato foi registrado na Delegacia de Resende.