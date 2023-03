Matéria publicada em 5 de março de 2023, 14:26 horas

Volta Redonda – Policiais do 28º BPM, apurando uma denúncia, foram até a Rua G, no bairro Vila Brasília, onde a equipe se dividiu e conseguiu prender três suspeitos, que estavam tentando fugir. Um dos detidos é menor. Com eles foram apreendidos 46 pinos de cocaína, 27 pedras de crack, dois rádios transmissores, um celular, um caderno de anotações e R$ 177 em dinheiro.