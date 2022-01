PM apreende drogas no Bairro Cidade Alegria, em Resende

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2022, 17:14 horas

Resende- Após receberem uma denúncia anônima, via 190, sobre possível tráfico de drogas, policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (Resende), se deslocaram na tarde desta sexta-feira, 21, para a Rua das Magnólias, sem número, no Bairro Cidade Alegria, conforme indicação da denúncia.

Após realizarem buscas no referido endereço, os policiais encontraram dentro da caixa de gás, uma bolsa plástica com 96 pinos contendo pó branco.

Sem conseguirem obter informações sobre a procedência do material encontrado, os policiais apreenderam todo o material e apresentaram na 89ª Delegacia de Polícia em Resende, onde o material foi apreendido e será periciado posteriormente.