Matéria publicada em 25 de outubro de 2021, 17:51 horas

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão da PM conduziram um homem, no fim de semana, suspeito de tráfico de drogas, para a 93ª DP (Volta Redonda). Os agentes encontraram próximo a ele material entorpecente, na Avenida Nossa Senhora do Ampara, no bairro Santa Cruz.

Foram apreendidos 13 pinos de cocaína, dois sacolés de maconha, R$ 11 e 2.500 pinos vazios.