PM apreende drogas no Bracuí, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 10:21 horas

Angra dos Reis – Policiais militares do 33º BPM apreenderam 118 pinos de cocaína e 32 trouxinhas de maconha na noite de segunda-feira (18), durante patrulhamento no Bracuí, em Angra dos Reis. Os agentes verificavam informações do Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre tráfico de drogas na localidade e após receberem informações de que na Rua das Margaridas um homem, suspeito de tráfico, estaria praticando atos ilícitos, a PM foi ao local.

Durante o patrulhamento, os agentes não localizaram o suspeito, porém, durante varredura no local, encontraram os entorpecentes. A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra dos Reis). O Disque Denúncia solicita a população de Angra dos Reis que continue denunciando locais onde há tráfico de drogas e esconderijo de bandidos, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, onde é possível enviar fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.