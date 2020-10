PM apreende drogas no Santo Agostinho em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 08:41 horas

Dois homens, suspeitos de tráfico, abandonaram 29 pinos de cocaína e 05 trouxinhas de maconha no Morro da Caviana durante patrulhamento da Polícia Militar pela localidade

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão apreenderam 29 pinos de cocaína e 05 trouxinhas de maconha na tarde dessa terça-feira (27) na Rua Bela Vista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, durante patrulhamento no Morro da Caviana.

De acordo com a ocorrência, os militares encontraram dois homens em atitude suspeita no endereço, que ao notarem a presença da PM, fugiram por um matagal deixando todo o material apreendido para trás. Após buscas, os entorpecentes foram encontrados e posteriormente apreendidos. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).