PM apreende drogas no Vale do Ermitão em Itatiaia

Matéria publicada em 13 de outubro de 2021, 16:33 horas

Itatiaia – Um jovem, de 18 anos, foi abordado na terça-feira, dia 12, quando carregava uma sacola plástica contendo entorpecentes. O flagrante dado por policiais militares ocorreu quando o suspeito estava em uma área de mata, no Vale do Ermitão, no bairro de Penedo, em Itatiaia.

Os PMs apreenderam com o rapaz, 60 gramas de cocaína, 40 gramas de maconha e 4 gramas de crack. A ocorrência da PM foi registrada na Delegacia de Itatiaia.